Advogado do Diabo

Advogado do Diabo - Episódio 45

Neste episódio olhamos para as novas regras que o Governo quer ver aprovadas para as ordens profissionais. São 12 as ordens profissionais abrangidas pelo novo estatuto e são muitas as críticas às mudanças que a legislação acarreta.

23 de Junho de 2023 às 10:00 13 min.