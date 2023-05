BdP Podcast

A importância da Estratégia de Literacia Financeira Digital

A importância da Estratégia de Literacia Financeira Digital, que o Banco de Portugal acaba de apresentar e cuja elaboração contou com o apoio da Comissão Europeia, deu o mote ao mais recente episódio do BdP Podcast. A administradora Francisca Guedes de Oliveira e a comissária europeia Elisa Ferreira foram as convidadas.

13:05 11 min.