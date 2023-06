BdP Podcast

A importância da investigação económica do Banco de Portugal

As equipas de economistas do Banco de Portugal produzem estudos essenciais para a missão de manter a estabilidade de preços e promover a estabilidade do sistema financeiro. No novo episódio do BdP Podcast explicamos-lhe a importância da investigação económica para as decisões do Banco de Portugal e para o aconselhamento ao Governo. Este é mais um tema da série dedicada às principais funções do Banco de Portugal.

