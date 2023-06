BdP Podcast

As diferenças salariais entre os setores público e privado

Existem diferenças salariais entre os setores público e privado. Para percebermos as razões e as consequências destas divergências, o BdP Podcast conversou com as economistas Sharmin Sazedj e Cláudia Braz, autoras da primeira edição do Políticas em Análise, que estuda o "diferencial salarial entre os setores público e privado em Portugal".

UM PODCAST FEITO EM PARCERIA E DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DE

A carregar o podcast ...

29 de Junho de 2023 às 12:00 6 min.