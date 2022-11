BdP Podcast

BdP Podcast: Como o BdP garante que os pagamentos funcionam

O Banco de Portugal regula, fiscaliza e promove o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos nacionais. Como e com que objetivos é o que lhe damos a conhecer no novo episódio do BdP Podcast. Este é o mais recente tema da série do BdP Podcast dedicada às principais funções do Banco de Portugal

UM PODCAST FEITO EM PARCERIA E DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DE

A carregar o podcast ...

03 de Novembro de 2022 às 12:00 2 min.