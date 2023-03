BdP Podcast

BdP Podcast: Como se decide no Banco de Portugal

Quem toma decisões no Banco de Portugal? E como é fiscalizada a atuação do Governador e dos restantes membros do Conselho de Administração? Neste episódio do BdP Podcast vai ficar a conhecer os quatro órgãos sociais do banco central português e a forma como funcionam.

12:00 3 min.