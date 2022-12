BdP Podcast

BdP Podcast: Conheça as projeções para a economia portuguesa até 2025

As projeções do Banco de Portugal apontam para que a economia nacional cresça até 2025. O BdP Podcast conversou com as economistas Gabriela Castro e Ana Sequeira para perceber como será a evolução do PIB e da inflação nos próximos três anos e quais os riscos associados ao exercício de projeção.

22 de Dezembro de 2022 às 12:00