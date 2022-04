BdP Podcast

BdP Podcast conversa sobre novos limites à maturidade do crédito à habitação

O Banco de Portugal avançou com a recomendação de novos limites à maturidade máxima das novas operações de crédito à habitação em função da idade dos mutuários, alterando a recomendação macroprudencial para o crédito introduzida em 2018. É sobre estas alterações e as suas implicações que o novo episódio do BdP Podcast conversa com a diretora do Departamento de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal, Ana Cristina Leal, e com a coordenadora de área Fátima Silva.

01 de Abril de 2022 às 12:00 9 min.