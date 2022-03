BdP Podcast

BdP Podcast conversa sobre o impacto da guerra na Ucrânia na economia portuguesa

O conflito na Ucrânia é o tema do novo episódio do BdP Podcast. Em conversa com o diretor-adjunto do Departamento de Estudos do Banco de Portugal, João Amador, e com a economista Gabriela Castro tentamos perceber quais as principais consequências da guerra na economia portuguesa. E que efeitos podem resultar das sanções aplicadas à Rússia.

12:00 19 min.