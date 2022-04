BdP Podcast

BdP Podcast conversa sobre os 20 anos do euro

As notas de euro entraram em circulação há 20 anos. No novo episódio do BdP Podcast recordamos esse momento histórico, fazemos o balanço das duas últimas décadas e antecipamos o futuro da moeda única europeia.

07 de Abril de 2022 às 12:00 3 min.