BdP Podcast: Descubra como as taxas de juro do BCE afetam a sua vida

Conhece as taxas de juro do Banco Central Europeu? E sabe como afetam a sua vida? Neste episódio do BdP Podcast, vai encontrar resposta para estas questões e ainda perceber como é que estas taxas influenciam a prestação que paga pelo seu crédito.

15 de Setembro de 2022 às 13:00 2 min.