BdP Podcast: O papel do Banco de Portugal como guardião do ouro nacional

As reservas de ouro nacionais estão à guarda do Banco de Portugal, que é também responsável pela sua gestão. Descubra algumas curiosidades associadas a esta função no novo episódio do BdP Podcast. Uma forma de assinalar o 175º aniversário do banco central português.

12:00 2 min.