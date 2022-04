BdP Podcast

BdP Podcast: O percurso do papel moeda, dos reis até às notas de euro

A história do papel moeda em Portugal começa ainda antes de haver notas de reis e chega até ao euro. Fique a conhecer este percurso e como é impossível separá-lo da história do Banco de Portugal, no novo episódio do BdP Podcast. Uma forma de assinalar o 175º aniversário do banco central português.

12:00 2 min.