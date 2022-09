BdP Podcast

BdP Podcast: O que é e para que serve a política monetária?

Com as notícias sobre inflação e taxas de juro no centro da atualidade, a política monetária passou a fazer parte do dia-a-dia dos portugueses. Nas próximas cinco semanas, o BdP Podcast vai descodificar este tema. Serão cinco episódios sobre o que é a política monetária, qual a importância da estabilidade de preços, como as taxas de juro e outras ferramentas do BCE afetam a vida quotidiana e como são postas em prática as decisões do banco central.

01 de Setembro de 2022 às 15:00