BdP Podcast: Perceba as novas projeções para a economia portuguesa

As projeções macroeconómicas do Boletim Económico de junho trazem algumas novidades surpreendentes em ambiente de guerra, como a revisão em alta da perspetiva para o crescimento do PIB em 2022. Este é apenas um dos temas abordados no novo episódio do BdP Podcast, em que as economistas Sara Serra e Gabriela Castro explicam as projeções para a economia nacional e os riscos que lhe estão associadas.

15 de Junho de 2022 às 13:19 14 min.