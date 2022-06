BdP Podcast

BdP Podcast: Porque é importante os bancos reduzirem o malparado

O incumprimento do crédito penaliza os bancos. Neste episódio do BdP Podcast explicamos como o crédito malparado pode ser um problema para as instituições financeiras e o que pode ser feito para reduzir o seu impacto.

UM PODCAST FEITO EM PARCERIA E DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DE

A carregar o podcast ...

12:00 1 min.