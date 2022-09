BdP Podcast

BdP Podcast: Qual a importância da estabilidade de preços

Garantir que os preços se mantêm estáveis nos países da área do euro é a principal missão do Banco Central Europeu. No novo episódio do BdP Podcast, perceba a importância deste desígnio e como a estabilidade de preços é benéfica para a economia.

15:00 3 min.