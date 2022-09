BdP Podcast

BdP Podcast: Sabia que política monetária não é só taxas de juro?

Para garantir a estabilidade de preços, o Banco Central Europeu define o valor das suas taxas de juro. Mas há outras ferramentas que lhe permitem cumprir a sua missão. No novo episódio do BdP Podcast, damos-lhe a conhecer os outros instrumentos de política monetária do BCE.

