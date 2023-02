BdP Podcast

Como o BdP fiscaliza a relação entre bancos e clientes

É o Banco de Portugal que fiscaliza o cumprimento das regras a que os bancos estão sujeitos na sua relação com os clientes bancários. Saiba como é desenvolvida e em que frentes atua a supervisão comportamental no novo episódio do BdP Podcast. Este é mais um tema da série dedicada às principais funções do Banco de Portugal.

