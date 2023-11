Como tem evoluído a relação dos portugueses com a habitação

12:00 9 min.

Ao longo das últimas quatro décadas, a relação dos portugueses com a habitação sofreu várias mudanças. Neste episódio do BdP Podcast conversamos com as economistas Luísa Farinha e Sónia Carvalho Costa, autoras do estudo "Habitação em Portugal nos últimos 40 anos: regime de ocupação e recurso ao crédito", para percebermos essa evolução.





