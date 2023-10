Dados estatísticos: desafios e perspetivas para o futuro

26 de Outubro de 2023 às 12:00 16 min.

Os dados estatísticos são fundamentais para a compreensão do mundo e para a tomada de decisões. A proliferação de fontes de dados e a crescente digitalização trazem desafios às autoridades que produzem estatísticas oficiais. Estes são alguns dos temas da conversa com Homero Gonçalves, diretor de estatística, e Lígia Nunes, coordenadora desta área, no mais recente episódio do BdP Podcast, gravado a propósito da Conferência "Liga-te aos dados".





O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.





O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts.