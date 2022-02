BdP Podcast

MTIC – A sigla que lhe diz quanto custa o seu crédito

O BdP Podcast, o podcast do Banco de Portugal que aborda temas que possam ser úteis no dia a dia dos cidadãos, passa a estar disponível no site do Jornal de Negócios no âmbito de uma parceria estabelecida com o supervisor financeiro.

A carregar o podcast ...

17 de Fevereiro de 2022 às 12:00 1 min.