10 anos de Dove sketches e a revolução continua

Na celebração de uma década de um dos mais importantes e admirados cases de branded content do mundo, "Dove Sketches” da marca Dove da Unilever, criado por uma dupla de criativos Luso-Brasileira, recebemos um de seus criadores, o português Hugo Veiga, Global Chief Creative Officer da agência AKQA, que nos inspira através de seu talento multifacetado e tão bem sucedido percurso de conquistas e aprendizados mundo afora. Com direito a um presentinho ao final da conversa, com a música de GOHU, alter ego compositor e cantor deste criativo que faz história.

31 de Julho de 2023 às 15:59 84 min.