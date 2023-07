C-Studio

Criatividade: ainda somos ousados?

Um encontro com muita troca e reflexão sobre o que inspira e move estas três mentes nos processos criativos das grandes e transformadoras ideias. Cases a causas com os talentosos Susana Albuquerque, ECD Uzina Lisboa e Presidente do Clube de Criatividade de Portugal, Lourenço Thomaz, fundador da agência Partners e CCO da Dentsu Creative Portugal, e Ana Roma Torres, Managing & Creative Partner da Havas Play.

17 de Julho de 2023 às 09:30 91 min.