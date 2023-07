C-Studio

Marcas com propósito e histórias a contar

O que é que as marcas IKEA, NOS e SAMSUNG têm em comum, em Portugal? Três grandes e potentes mulheres à frente, que lideram um novo marketing, com significado e propósito que pretende ir muito além das relações comerciais entre marcas e consumidores. Conheça a sabedoria, as suas perspetivas tão humanas e contagiantes e as trajetórias de Mónica Nogueira de Sousa, Cláudia Rodrigues e Rita Torres-Baptista.

A carregar o podcast ...

12:33 73 min.