C-Studio

O olhar mágico dos realizadores no brand storytelling

O que está por trás da magia arrebatadora do áudio-visual no brand storytelling. Como trabalham estes dois cineastas talentosos, com suas produtoras e equipas, que tornaram realidade cases de sucesso como as histórias tocantes “Dream Big” com o atleta da NBA Neemias Queta, da marca Betclic Portugal, e o filme ficcional de época “O Ídolo” (filmado integralmente em um Samsung S21 em 8k, a partir do argumento original do grande poeta e também argumentista, Fernando Pessoa). Como funciona a construção de personagens e universos em narrativas de marca que conectam a emoção das pessoas através da força das histórias e do alto poder de identificação humana.

11:06 84 min.