C-Studio

O retalho com doses altas de valor e humanidade

António Fuzeta da Ponte, Head of Brand & Communications da WORTEN Iberia e Sandra Loureiro, Diretora de Marketing da STAPLES Portugal. Um encontro de talentosos marketeers, sensíveis storydoers, a revolucionar de forma mais humanizada a liderança de duas grandes marcas do retalho de Portugal. Inovação no modelo de trabalho, co-criação, propósito e muita inspiração nessa conversa.

22 de Novembro de 2023 às 15:49 64 min.