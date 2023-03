Conversas com CEO

Afonso Salema é o convidado de Conversas com CEO

O responsável da Start Campus, empresa que lidera o projeto do megacentro de dados Sines 4.0 que prevê um investimento até 3.500 milhões de euros e que criará até 1.200 empregos diretos altamente qualificados até 2025, defende que Portugal tem uma condição muito favorável para se ligar ao resto do mundo via Atlântico. Esta infraestrutura será refrigerada com água do Atlântico e consumirá fundamentalmente energia renovável. A guerra e o desenvolvimento da inteligência artificial tem desencadeado uma explosão da procura de centros de dados em localizações seguras, beneficiado o território português.

A carregar o podcast ...

15 de Março de 2023 às 06:05