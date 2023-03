Conversas com CEO

Ana Trigo Morais é a convidada de Conversas com CEO

A presidente executiva da Sociedade Ponto Verde (SPV) diz que estamos atrasados nas políticas de gestão de resíduos e não cumprimos as metas de reciclagem de resíduos urbanos com que nos comprometemos com Bruxelas. Temos sido um país adiado na gestão de resíduos. Na sua perspetiva é preciso abrir o setor a mais operadores privados, que possam complementar o trabalho que as autarquias mostram ter dificuldade em fazer, e assim cumprir as metas de reciclagem. Gostaria que a SPV pudesse gerir resíduos, ir buscar, por exemplo, recicláveis à casa das pessoas.

06:11 42 min.