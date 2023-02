Conversas com CEO

André Themudo é o convidado de Conversas com CEO

O responsável ibérico da gestão de ativos da BlackRock considera que hoje não existe um conflito entre a rentabilidade e a defesa de valores de sustentabilidade. São aliados e não adversários. Neste podcast com Helena Garrido fala do desafio que é ser, ao mesmo tempo, criticado pelos conservadores norte-americanos e por alguns ativistas, olha paras as tendências e diz que a Europa está mais consciente da necessidade de investir com sustentabilidade do que os EUA.

06:10 34 min.