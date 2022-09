Conversas com CEO

António Pires de Lima é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD), reconhece que o desafio que é preciso deixar aos nossos políticos é que olhem para as grandes empresas, porque quanto maior for a cooperação entre o Estado, o Governo e as grandes empresas, mais provável é cumprirmos os objetivos de termos um país economicamente mais viável, mais sustentável e mais justo.

21 de Setembro de 2022 às 07:08 39 min.