Conversas com CEO

Carlos Oliveira é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo da Fundação José Neves mostra-se otimista quanto ao poder das mudanças realizadas pelos indivíduos e pelas empresas, mas está menos confiante nos governos. Critico do PRR, não por estar centrado na administração pública, mas porque não se definiram dois ou três objetivos de modernização do Estado, optando por não correr riscos e distribuir o dinheiro por vários projetos. Estamos, diz, perante uma oportunidade perdida “do ponto de vista de um impacto sistémico no país e de alterar algumas das nossas debilidades económicas”.

06:13 45 min.