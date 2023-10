Conversas com CEO

Clara de Moura Guedes é a convidada de Conversas com CEO

A presidente executiva da Monte do Pasto fala de como desenvolveu o projeto ‘Ethical Meat” focado na sustentabilidade ambiental e no bem estar animal, e explica como está a lançar-se para a promoção da gastronomia portuguesa no exterior, com a venda também de peixe e produtos como o pastel de bacalhau e de nata.

25 de Outubro de 2023 às 06:48 36 min.