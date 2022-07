Conversas com CEO

Clara Raposo é a convidada de Conversas com CEO

A Presidente do ISEG, em entrevista a Helena Garrido, fala dos objetivos ambientais, da necessidade de criar medidas mais dirigidas para as pequenas e médias empresas e da sua experiência como mulher na gestão e do atual perfil de “gestor preocupado” e ativista, como se viu no caso do aborto nos EUA.

07:03 38 min.