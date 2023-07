Conversas com CEO

Cristina Casalinho é a convidada de Conversas com CEO

A diretora-executiva de Sustentabilidade do Banco BPI revela que o Banco BPI está a finalizar um ‘rating’ ESG, com critérios ambientais, sociais e de governação. Nesta entrevista fala do papel dos bancos, dos problemas colocados pela falta de literacia financeira e ainda dos desafios que o envelhecimento coloca aos europeus.

A carregar o podcast ...

06:54 53 min.