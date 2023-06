Conversas com CEO

Inês Oom é a convidada de Conversas com CEO

A presidente da Fundação Santander Portugal e responsável pela estratégia de sustentabilidade (ESG) do grupo Santander na Europa, fala do “tsunami” de regulamentação ESG que está a chegar às empresas, que terão de conhecer o efeito do seu negócio no planeta e nas pessoas, e das medidas adotadas pelo banco e do que será o futuro. Dos inquéritos que o Santander já fez, os seus clientes querem ser ajudados a ter maior literacia e saúde financeira.

A carregar o podcast ...

06:27 36 min.