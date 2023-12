Conversas com CEO

Joana Portugal Pereira é a convidada de Conversas com CEO

A especialista em alterações climáticas, investigadora e coautora de documentos das Nações Unidas, entre eles o ‘Emissions Gap Report’, alerta para os riscos que enfrentamos e para o que temos de fazer, considerando que é arriscado depositarmos esperanças em saídas como a remoção de carbono. Vamos ter de acelerar, avisa, até porque a adaptação sairá mais cara do que as medidas para mitigar o aumento da temperatura do planeta. Se mandasse promovia os transportes públicos e colocava etiquetas de impacto ambiental nos alimentos que consumimos.

06:48 39 min.