Conversas com CEO

João Manso Neto é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo da Greenvolt defende que a aposta nas renováveis tem de passar cada vez mais por toda a área da produção descentralizada, do fomento do autoconsumo, das comunidades de energia. Uma estratégia que minimiza os efeitos negativos que as renováveis têm sobre as comunidades e o ambiente. João Manso Neto entende que o Estado podia dar o exemplo, com os telhados que tem para produzir energia. A legislação que temos é boa, mas alerta para o tempo que os licenciamentos demoram.

06:13 44 min.