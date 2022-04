Conversas com CEO

José Theotónio Pestana é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo do Grupo Pestana, é o convidado das Conversas com CEO, o podcast de Sustentabilidade do Jornal de Negócios. Na entrevista a Helena Garrido fala sobre as políticas ambientais do grupo e dos desafios que enfrenta o sector hoteleiro quer em matéria ambinetal como nas questões que se levantaram com a pandemia e com a guerra.

06:59 41 min.