Conversas com CEO

Maria de Belém Roseira é a convidada de Conversas com CEO

A ex-ministra da Saúde e júri do Premio Nacional de Sustentabilidade do Jornal e Negócios fala dos problemas do SNS em Portugal e considera que é no ambiente que está o maior desafio global. Mas olha para a nova geração com esperança. Assim como espera que a pressão para que as empresas tenham um propósito corrija as desigualdades que a economia tem gerado.

A carregar o podcast ...

06:51 36 min.