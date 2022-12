Conversas com CEO

Nuno Lacasta é o convidado de Conversas com CEO

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente fala do desordenamento do território e como tem sido ordenado, dos problemas da água e das soluções, da política de resíduos, que está atrasada, do projeto do novo aeroporto no Montijo e dos desafios da organização que lidera. Com uma longa experiência no setor, vê a sociedade hoje mais preocupada o que, reconhece, lhe facilita mais a vida.

A carregar o podcast ...

06:24