Conversas com CEO

Pedro Castro e Almeida é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo do Santander Totta, em entrevista a Helena Garrido no Convesas com CEO, fala-nos dos desafios da banca na integração dos critérios de sustentabilidade, nomeadamente ambientais, na política de crédito. Há empresas que vão deixar de ter financiamneto? O envolvimento com a comunidade e a diversidade é outro dos temas do podcast.

A carregar o podcast ...

06:55 42 min.