Conversas com CEO

Pedro Morão é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo da Warpcom fala dos novos problemas colocados pelo pós pandemia e por uma nova geração que resiste ao trabalho presencial. Falamos ainda dos desafios que se colocam à cibersegurança com os computadores quânticos, de inteligência artificial e daquilo que já se pode fazer com ela, com a recomendação de uma abordagem holística.

A carregar o podcast ...

07:18 40 min.