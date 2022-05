Conversas com CEO

Pedro Norton é o convidado de Conversas com CEO

Para o Presidente Executivo da Finerge, se queremos levar a sério a emergência climática e a segurança energética temos de acelerar a transição para as energias renováveis. Em conversa com Helena Garrido, Pedro Norton fala da lentidão dos licenciamentos, em processos que é preciso simplificar, a falta de capacidade da rede de transporte e distribuição, onde é necessário investir, e o risco de ter as comunidades contra os projetos de energia renovável.

07:10 39 min.