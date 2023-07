Conversas com CEO

Rogério Campos Henriques é o convidado de Conversas com CEO

O CEO da Fidelidade fala do trabalho que está a ser desenvolvido pelas seguradoras para promover comportamentos mais amigos do ambiente e da sociedade em geral, dos impactos das alterações climáticas, mas também da transição energética e tecnológica. Sobre o curto prazo, a conjuntura de inflação e juros mais altos está a levar as seguradoras a investirem menos no imobiliário.

A carregar o podcast ...

05 de Julho de 2023 às 06:29 48 min.