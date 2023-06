Conversas com CEO

Stephan Morais é o convidado de Conversas com CEO

O co-fundador e presidente executivo da Indico Capital Partners fala dos desafios da transição energética, digital e da inteligência artificial. Na sua perspetiva, a rapidez das mudanças faz com que as soluções de mercado acabem por ser mais eficazes e rápidas do que a dos governos. E avisa que a guerra que se avizinha é pelo planeta, mas também de informação e inteligência artificial.

06:42 44 min.