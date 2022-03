Podcast

Paulo Macedo é o convidado de Conversas com CEO

Paulo Macedo, presidente executivo da CGD, é o convidado do podcast Conversas com CEO. Em entrevista a Helena Garrido, fala sobre o que o banco público já está a fazer para avaliar as empresas, nos efeitos sobre o financiamento dos imóveis e defende que a guerra não pode fazer recuar o combate às alterações climáticas. Uma conversa integrada no projeto Sustentabilidade 20|30 do Jornal de Negócios.

