Podcast

Assunção Cristas é a convidada de Conversas com CEO

A legislação europeia, que começa a entrar em vigor, desafia as pequenas e médias empresas portuguesas a recolherem e organizarem informação que lhes vai ser solicitada pelas grandes empresas, suas fornecedoras ou clientes, e até pela banca. É um dos alertas de Assunção Cristas, advogada com a área de Ambiente e Serviços Integrados ESG na sociedade Vieira de Almeida, professora universitária nestes domínios e membro do júri do Prémio Nacional de Sustentabilidade. Esteve na COP28 no Dubai e testemunhou “um mundo em movimento” a querer contribuir “para uma agenda de profunda transformação” que, em conjunto com a legislação europeia, está a criar uma dinâmica imparável que vai “influenciar crescentemente as empresas”.

A carregar o podcast ...

06:49 40 min.