Luísa Schmidt é a convidada de Conversas com CEO

A investigadora e coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa fala de como é inaceitável que nuns sítios se estejam a demolir casas na frente de mar, enquanto noutros, como no Alentejo e no Algarve, se continue a aprovar urbanizações em zona costeira, que sabemos que vai ser afetada pela subida do nível do mar, a erosão e os eventos extremos. Criando-se, ao mesmo tempo, uma noção de injustiça ambiental.

07:10 45 min.