Vasco Pereira é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo da Lusíadas Saúde em entrevista a Helena Garrido aborda o desafio de incluir pessoas com diferença na área da saúde e fala dos custos com energia que foram multiplicados por mais de três, na sequência da guerra na Ucrânia, numa altura em que o setor ainda enfrenta custos acrescidos com a pandemia e vive um quadro de inovação disruptivo.

07:16 48 min.